UFFICIALE - Algeria, i convocati per la Coppa d'Africa: c'è Ounas, assente Ghoulam

E' appena stata diramata la lista dei convocati dell'Alegria del Ct Djamel Belmadi per la Coppa d'Africa 2019. Assente Faouzi Ghoulam che ha comunicato alla federazione algerina di non essere presente per dedicarsi al recupero della migliore condizione.

Lalista dei convocati:

Portieri: M'Bolhi, Doukha, Oukidja

Difensori: Mandi, Zeffane, Bensebaini, Halliche, Tahrat, Benlamri, Atal, Fares (SPAL)

Centrocampisti: Belkebla, Bennacer(Empoli), Abeid, Feghouli, Guedioura, Boudaoui

Attaccanti: Ounas (Napoli), Mahrez, Slimani, Brahimi, Bounedjah, Belaili