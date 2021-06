Svizzera, infortunio per il portiere Omlin: convocato un altro estremo difensore in vista del match contro l'Italia

Notizie calcio. La Svizzera, prossima avversaria dell'Italia all'Europeo, è costretta a sostituire il portiere Jonas Omlin, che si è leggermente infortunato alla caviglia destra ieri durante il riscaldamento prima della partita d'esordio contro il Galles. Come rende noto la federcalcio eveltica in un comunicato, Omlin, portiere del Montpellier, non sarà a disposizione della nazionale per il resto del torneo e verrà sostituito domani da Gregor Kobel, che un paio di settimane fa si è trasferito al Borussia Dortmund. Le nuove regole, come si legge sul sito della Uefa, consentono la sostituzione dei portieri prima di ogni partita del torneo in caso di incapacità fisica, anche se sono ancora disponibili uno o due portieri della lista