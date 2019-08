Allan convocato in Nazionale. Il CT verde-oro Tite ha inserito il centrocampista del Napoli nella lista per la doppia sfida amichevole: Brasile-Perù (6 settembre a Miami) e Brasile-Colombia (10 settembre a Los Angeles). Allan è reduce dal successo in Coppa America, alla sua prima esperienza nella manifestazione con la Nazionale brasiliana.

Allan con la maglia del Brasile