Spagna, AS anticipa: "Il CT Moreno convoca ancora Fabián! Oggi la lista, tre assenze pesanti per infortunio"

Nazionale spagnola, primo giro di convocazioni per il CT Robert Moreno che presenterà la sua prima lista di convocati oggi per le partite contro la Romania, a Bucarest, e contro le Isole Faroe, a Gijón, rispettivamente giovedì e domenica della prossima settimana. Dopo tre vittorie come allenatore ad interim (Malta, Isole Faroe e Svezia), Robert si gioca già la qualificazione della Spagna.

Spagna, Fabián convocato in Nazionale

Per il doppio impegno della prossima settimana, scrive l'edizione online di AS, Robert Moreno non potrà contare su tre assi della squadra nazionale: i due infortunati del Real Madrid, Isco e Asensio e l'attaccante dell'Atlético, Alvaro Morata assente sempre per infortunio. Il blocco di giocatori sarà praticamente lo stesso dell'ultimo, logicamente ad eccezione degli infortunati: