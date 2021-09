Notizie calcio. Stanislav Lobotka è rimasto in campo per tutta la gara tra la sua Slovacchia e la Croazia. Il centrocampista del Napoli non è riuscito tuttavia ad impedire la sconfitta interna della sua Nazionale: il risultato finale è stato di 1-0 per i croati, grazie alla rete realizzata in extremis dall'interista Brozovic.