Sky - Italia-Spagna, probabili formazioni: Mancini e Luis Enrique scelgono il falso-nueve

Notizie Nazionale. Stasera alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano, si gioca Italia-Spagna, semifinale di UEFA Nations League. Chi vince va a giocare la finale, domenica 10 ottobre, contro la vincente di Belgio-Francia; chi perde, invece, giocherà la finale per il terzo posto a Torino, contro la squadra perdente dell'altra semifinale.

Formazioni Italia Spagna

Italia Nazionale Mancini

Sky Sport anticipa le probabili formazioni di Italia Spagna. Il CT Roberto Mancini schiera il classico 4-3-3, ma con la novità di Insigne nel ruolo di falso-nueve, chiamato a sostituire gli infortunati Immobile e Belotti. Le alternative per quel ruolo sono Bernardeschi, Kean e Raspadori. Sugli esterni dovrebbero giocare Pellegrini e Chiesa, con Berardi in panchina. Dal canto suo, la Spagna del CT Luis Enrique potrebbe schierare uno tra Oyarzabal e Ferran Torres nel ruolo di centravanti, mentre Sarabia sembra essere in vantaggio su Fornals.

Formazione Italia

ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. Ct. Mancini

Formazione Spagna

SPAGNA (4-3-3) probabile formazione: Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Busquets, Koke, Merino; Sarabia, Oyarzabal, Torres. Ct. Luis Enrique