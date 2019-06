Senegal-Algeria, le formazioni ufficiali: Koulibaly in campo, panchina per Ounas

Nel Gruppo C della Coppa d’Africa si affrontano Senegal e Algeria. La nazionale senegalese, che ha vinto all’esordio, prosegue la coppa d’Africa in casa contro la nazionale algerina. L’Algeria, che ancora non ha preso goal, vuole vincere per sperare di passare il turno nella Coppa d’Africa. Nel frattempo, ecco le formazioni ufficiali di Senegal-Algeria, c'è Koulibaly, panchina per Ounas:

Senegal (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Kouyaté, Wague; Ndiaye, Badou, Diatta; Keita Baldé, Niang, Sadio Mané

Algeria (4-2-3-1): M’Bohli; Benlamri, Mandi, Bensebaini, Atal; Guédioura, Bennacer; Mahrez, Feghouli, Belaili; Bounedjah.