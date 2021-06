Finiscono 0-0 a Wembley i tempi regolamentari di Italia-Austria. Un secondo tempo di sofferenza per la squadra di Mancini, che soffre il grande pressing degli avversari che hanno anche trovato la via del gol con Aurnautovic (annullato dal VAR per fuorigioco). Adesso la qualificazione ai quarti si deciderà ai supplementari.