Qualificazioni Euro 2024, ecco il girone dell'Italia: pescata l'Inghilterra! Elmas sfida gli azzurri: tutte le avversarie | GRAFICO

Sorteggiati i gironi di qualificazione per gli Europei del 2024, che si giocheranno in Germania. L’Italia di Roberto Mancini, campione in carica, evita il pericolo Francia e la Norvegia di Haaland, ma pesca l’Inghilterra e ritrova uno "spauracchio". Ecco quali saranno le avversarie degli Azzurri nel cammino verso i prossimi Europei.

Qualificazioni Euro 2024, il girone dell'Italia

Alla fase finale parteciperanno 24 squadre con la Germania già qualificata in quanto Paese ospitante. Nelle urne non ci sarà la Russia, esclusa dall’Uefa per la guerra all’Ucraina. Le 53 Nazionali saranno suddivise in 7 gironi da 5 squadre e in 3 gironi da 6. Le finaliste di Nations League, (Italia, Croazia, Olanda e Spagna) oltre a essere teste di serie verranno inserite nei gruppi da 5 per godere di uno slot disponibile in cui giocare la Final Four di Nations league. Le prime due classificate di ciascun girone andranno direttamente alla fase finale. Gli ultimi tre posti sui 23 a disposizione verranno assegnati attraverso i playoff che terranno conto anche della graduatoria di Nations League.

Euro 2024: il sorteggio dei gironi di qualificazione

Ma andiamo a vedere i gironi sorteggiati, con l'Italia nel Gruppo C, ecco le avversarie:

GRUPPO J: Portogallo; Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein

GRUPPO I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra,

GRUPPO H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhistan, Irlanda del Nord, San Marino,

GRUPPO G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

GRUPPO F: Belgio, Austria, Svezia, Arzebajan, Estonia

GRUPPO E: Polonia, Rep. Ceca, Albania, Isole Faroer, Moldavia

GRUPPO D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

GRUPPO C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia, Malta

GRUPPO B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra,

GRUPPO A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Qualificazioni Euro 2024: girone Italia

Qualificazioni Euro 2024: le date

23–25/03/2023 1ª giornata

26–28/03/2023 2ª giornata

16–17/06/2023 3ª giornata (l’Italia sarà impegnata nella Final Four di Nations League)

19–20/06/2023 4ª giornata (l’Italia sarà impegnata nella Final Four di Nations League)

07–09/09/2023 5ª giornata

10– 12/09/2023 6ª giornata

12–14/10/2023 7ª giornata

15–17/10/2023 8ª giornata

16–18/11/2023 9ª giornata

19–21/11/2023 10ª giornata

Spareggi

21/03/2024 Semifinali play off

26/03/2024 Finali play off

Fase finale