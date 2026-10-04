Probabili formazioni Italia-Turchia: Di Lorenzo e Vergara titolari? Mancini ha le idee chiare

Ultime notizie Italia - Dopo il pareggio contro la Francia, la Nazionale italiana di Roberto Mancini è pronta a scendere nuovamente in campo. Domani sera allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, l'Italia affronterà la Turchia di Vincenzo Montella. Ci saranno i due calciatori della SSC Napoli Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara? Gli azzurri scalpitano per una maglia da titolare, con Vergara che ha debuttato in maniera positiva nell'ultima partita Italia e Di Lorenzo rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

Probabili formazioni Italia-Turchia, le scelte di Mancini

Come riferisce Sportmediaset,Gigio Donnarumma rimane l'inamovibile punto di riferimento tra i pali. Sulla fascia destra Di Lorenzo sembra favorito su Michael Kayode dopo le ottime risposte fornite in Turchia e in Francia. Al centro, al fianco del ritrovato e confermatissimo Bastoni, dovrebbe rivedersi Mancini, in vantaggio su Scalvini per una maglia da titolare, mentre a sinistra Ruggeri potrebbe concedere un turno di riposo a Calafiori. Sulle corsie esterne di centrocampo si candidano a completare il reparto avanzato Maldini a sinistra e Vergara a destra.

Probabile formazioneITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Mancini. Ct. R. Mancini.