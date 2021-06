Probabili formazioni Italia-Repubblica Ceca, Gazzetta: Insigne verso una maglia dal 1' [GRAFICO]

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni dell’amichevole Italia-Repubblica Ceca, in programma stasera alle 20.45 a Bologna.

Probabili formazioni Italia-Repubblica Ceca

Per l’Italia 4-3-3 con Donnarumma in porta, linea difensiva formata da Florenzi-Bonucci-Chiellini-Spinazzola. Trio centrale con Barella-Cristante-Locatelli, in avanti Berardi-Immobile-Insigne. Tre ballottaggi: Spinazzola, Cristante ed Immobile in vantaggio su Emerson Palmieri, Jorginho e Belotti.

Per la Repubblica Ceca 4-2-3-1 con Vaclik in porta, linea difensiva con Coufal-Kalas-Celustka-Boril, centrocampo a due con Masopust e Soucek, trequarti con Hlozek-Darida-Jankto alle spalle di Schick.