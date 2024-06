Politano escluso da Spalletti, non l'ha presa bene: spunta la reazione dell'attaccante del Napoli

Ultime news Nazionale italiana - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nel suo speciale dedicato agli Europei 2024 e al percorso dell'Italia, si è soffermata sull'esclusione di Politano del CT Spalletti:

"Non è stato convocato nella prelista dei 30 giocatori Matteo Politano, reduce da un’ottima stagione con ben 9 reti. L’attaccante esterno romano non l’ha presa molto bene e guarderà gli Europei solo dalla tv. Ha trovato invece posto Folorunsho, di proprietà del Napoli, ma che ha giocato con ottimo profitto al Verona, contribuendo alla salvezza. Il giocatore entrerà nel gruppo per la prossima stagione".