Ounas è già in campo a Doha: primo allenamento con l'Algeria verso la Coppa d'Africa [FOTO]

Ultimissime nazionali - E' già con la testa alla Coppa d'Africa, ma è soprattutto già in campo in vista dell'impegno con la Nazionale: stiamo parlando di Adam Ounas che s'è immortalato oggi, 28 dicembre, già in ritiro con l'Algeria. Il primo allenamento dell'Algeria infatti s'è tenuto oggi a Doha in vista della Coppa d'Africa.

La nazionale nordafricana si è già ritrovata per preparare al meglio la competizione, in cui esordirà l'11 gennaio giocando contro la Sierra Leone. Tra le foto pubblicate dalla federazione sui social, c'è anche Adam Ounas: