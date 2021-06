Notizie calcio. Quella di Roberto Mancini è un'Italia da record. Come se non bastassero le 30 gare consecutive senza sconfitta, che hanno permesso agli azzurri di eguagliare il record di mister Pozzo, nelle ultime 11 partite la nostra Nazionale ha addirittura sempre vinto. Sono 32 i gol fatti, zero quelli subiti.