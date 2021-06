Non basta Pandev, la Macedonia sconfitta 3-1 dall'Austria: in campo Elmas per 81'

Notizie calcio. Esordio con sconfitta per Elijf Elmas con la sua Macedonia ad Euro 2020. Il centrocampista del Napoli è stato battuto per 3-1 dall'Austria: non basta il gol di Pandev per il momentaneo 1-1, con gli austriaci che nel finale hanno dilagato. Trascinati da Sabitzer, i biancorossi hanno trovato i gol di Lainer e nella ripresa il tris di Gregoritsch e Arnautovic.

Per Elmas 81' di gioco, nei quali è stato impiegato in diverse posizioni: prima da mezzala, poi si è spostato a seconda punta fino ad agire anche come "falso nueve" prima della sostituzione.