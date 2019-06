L'Italia Under 20 è alle semifinali del Mondiale. Con il successo sul Mali per 4-2 riesce ad ottenere il pass che porta dritto alla possibilità di avvicinarsi alla vittoria finale. Una gara difficile, combattuta, nonostante una superiorità numerica per oltre un'ora di gioco. Un autogol di Kone porta gli azzurrini in vantaggio, prima del pareggio di Koita. Nella ripresa la doppietta di Pinamonti e il gol di Frattesi regala la gioia finale e fissa il punteggio. Prossimo avversario l'Ucraina.