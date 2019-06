Fabiàn Ruiz è stato il migliore in campo nella gara tra Spagna e Polonia. Questo il commento di Marca per il centrocampista del Napoli: "Che giocatore Fabiàn! Ancelotti ha creato un mago. E' ritornato dopo alcuni giorni per un problema fisico, ma ha subito preso il comando delle operazioni in mezzo al campo colpendo due legni per poi trovare finalmente un grande gol".