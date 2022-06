Lussemburgo-Italia Under 21, probabili formazioni: chance dal 1' per Gaetano | GRAFICO

A poco più di due mesi dal pareggio di Podgorica contro il Montenegro e dalla vittoria conquistata a Trieste contro la Bosnia ed Erzegovina che, grazie ad un gol di Nicolò Rovella, consente all’Under 21 il sorpasso in classifica sulla Svezia e il comando del girone, gli Azzurrini si trovano di fronte un trittico di gare fondamentali in chiave futuro. Lussemburgo, Svezia e Repubblica d'Irlanda: passa per questi ultimi incontri la possibilità di timbrare il biglietto per Georgia e Romania, dove a giugno 2023 si disputerà la fase finale dell’Europeo.

Lussemburgo-Italia Under 21, probabili formazioni

Al comando del Gruppo F, con 17 punti a pari merito con la Svezia, che ha giocato una partita in più, l'Under 21 è pronta ad affrontare il primo ostacolo. Si parte con il Lussemburgo. Oggi pomeriggio a Differdange (stadio Municipal de la Ville, ore 18 diretta Rai2) gli Azzurrini hanno il compito di confermare il cammino percorso fino ad oggi, ma soprattutto di superare le difficoltà legate alle numerose defezioni, tra infortuni e giocatori passati nella nazionale maggiore. Chi gioca? Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola, possibilità dal 1' per il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano.