Eljif Elmas giocherà dal primo minuto questa sera nella partita tra Lettonia e Macedonia in programma alle 20.45. Il centrocampista del napoli è stato ufficialmente inserito negli undici di partenze da parte dell'allenatore Angelovski.Ieri il calciatore aveva subito una botta al piede nell'allenamento di rifinitura facendo preoccupare in tanti per la dinamica dell'accaduto. Tutto però è rientrato già poche ore dopo con lo stesso Elmas che ha tranquillizzato tutti.