E’ un grande giorno, questo, per Kvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli, infatti, si giocherà stasera in 90 minuti - più eventuali supplementari e rigori - il pass per il prossimo Europeo. Gara secca e senza possibilità di recupero.

Dove vedere Georgia-Grecia con Kvaratskhelia in campo

Appuntamento alle 18.00 con una bollente Georgia-Grecia a Tbilisi. Diretta su Sky per chi vorrà accompagnare e sostenere a distanza il fantasista georgiano che potrebbe scrivere la storia nel suo Paese.