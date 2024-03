Georgia, Kvaratskhelia: "Sto bene fisicamente, darò tutto per aiutare la squadra. Gol? Conta la qualificazione"

Khvicha Kvaratskhelia scenderà in campo con la Georgia martedì nella finale contro la Grecia che può valere la qualificazione al prossimo Europeo. Il numero 77 del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media del suo Paese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C'è grande attesa per questa gara contro la Grecia. Sappiamo tutti quanto sia importante, c'è grande responsabilità da parte nostra. Andremo in campo concentrati dando tutto quello che abbiamo per raggiungere l'obiettivo.

Fisicamente sto bene, aiuterò la squadra e farò del mio meglio affinché possa arrivare la vittoria. Conosciamo la Grecia, sono una nazionale forte. L'abbiamo studiata nel dettaglio. Rispettiamo molto il nostro avversario anche se non può fare piacere a nessuno giocare davanti al nostro pubblico che ci spingerà.

Gol? Non importa in questo momento chi possa segnare. Un nome vale l'altro onestamente. Quello che conta è vincere".