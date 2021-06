Italia, gli Azzurri cantano sulle note di "Notti magiche": Insigne scatenato con tanto di cassa! [VIDEO]

Notizie calcio. L'Italia batte anche il Galles per 1-0 e chiude il girone con tre vittorie su tre. In attesa di conoscere l'avversario ad Euro 2020, nel gruppo italiano si respira aria di grande gioia e coesione. Come dimostrano anche le immagini di Sky Sport dopo la gara dell'Olimpico: tutto team si è riunito ed ha iniziato a cantare a squarciagola sulle note di "Notti magiche". Tra i più scatenati c'è Lorenzo Insigne che con tanto di cassa è in prima fila a saltare e gioire con i compagni.

