Italia: calciatori lasciano il ritiro, Mancini e la FIGC infuriati

Calcio - Arrivano aggiornamenti sulle ultime notizie che riguardano l'Italia di Mancini che ha perso la pazienza dopo la scelta dei calciatori che hanno deciso di lasciare il ritiro azzurro. Ecco quanto scrive Tuttosport:

Non deve essere facile, per niente, per un ct. Ci sono calciatori - tipo Bernardeschi, Verratti, Insigne, Jorginho - che Roberto Mancini ha lasciato andare via perché distrutti, quindi poco funzionali - in questo momento - a dare una mano per ricomporre i cocci dell'Italia, che ha perso il Mondiale e un pezzo di credibilità; ci sono altri calciatori che, invece, chiedono di lasciare il ritiro per sopraggiunti, e improvvisi, motivi fisici, vedi Lazzari e Zaccagni. Mancini e la Figc sono molto seccati per questo tipo di atteggiamento, specie in questo momento di ricostruzione nel quale c'è bisogno di tutti. E anche nel recente passato il ct si era infuriato con i vari Sensi e Bastoni per essere stati troppo leggeri nel lasciare il ritiro azzurro. E prima di Lazzari e Zaccagni erano stati accompagnati alla porta anche Zaniolo e Kean. «Sono stati una sorpresa anche per me. Stavano bene. Ma ci hanno detto che non erano in grado di giocare e li abbiamo manda0ti a casa», le parole del tecnico azzurro. È un Mancini amaro alla vigilia - agitata - della temuta partita con la Germania, stasera nella sua Bologna (ore 20.45, diretta su Raiuno), la prima di Nations League, giunta alla terza edizione. La Nazionale resta sola e il cammino davanti è lungo e duro. Il problema, da stasera, è dover onorare l'impegno, evitare figuracce e allo stesso tempo sperimentare, che è la parola d'ordine del periodo. E tutti questi assenti non aiutano. «Ne abbiamo parecchi e siamo costretti a cambiare e a testare giovani per avviare il nuovo ciclo che non comincia a settembre, ma ora. Ne potrei cambiare anche venti su venti». L'Italia impegnata contro la Germania, una sfida iconica: 35 i precedenti, con undici successi dell'Italia, nove sconfitte e undici pareggi, l'ultima vittoria degli azzurri è del 2012, in semifinale agli Europei, 1-2, doppietta di Balotelli e rete di Ozil.