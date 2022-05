Italia-Argentina, i convocati di Mancini: ci sono quattro giocatori del Napoli, sorpresa Gnonto

Gli Azzurri hanno svolto una seduta di allenamento pomeridiana sui campi 3 e 4 di Coverciano. Al termine dell’allenamento, il Ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla ‘Finalissima’ (un gruppo di 30). I calciatori facenti parte dell'elenco dei convocati al lavoro a Coverciano in questi giorni, non inseriti nell'elenco per Londra, avranno 2 giorni di riposo e rientreranno al CTF la sera del 1° giugno, per aggregarsi al gruppo di rientro nella notte dall'Inghilterra.

Convocati Mancini Italia-Argentina

Nella lista dei trenta giocatori figurano quattro giocatori del Napoli, in più la sorpresa Degnand Wilfried Gnonto, attaccante dello Zurigo e della nazionale Under-19 italiana.