I convocati della Colombia per la Copa América 2019: c'è Ospina!

A poche settimane dal via della Copa América la nazionale della Colombia, inserita nel Girone B con Argentina, Paraguay e Qatar, ha stilato la lista dei 23 che partiranno per il Brasile con l'obiettivo di vincere per la seconda volta nella storia il massimo torneo continentale sudamericano. Nella lista di Queiroz c'è il portiere del Napoli Ospina. Ecco la lista completa:

Portieri: David Ospina (Napoli), Álvaro Montero (Deportes Tolima), Camilo Vargas (Deportivo Cali)



Difensori: Santiago Arias (Atlético Madrid) , Stefan Medina (Monterrey), Dávison Sánchez (Tottenham), Yerry Mina (Everton), Cristian Zapata (Milan), Jhon Lucumí (Genk), Cristian Borja (Sporting), William Tesillo (León).



Centrocampisti: James Rodríguez (Bayern), Mateus Uribe (Club América), Wílmar Barrios (Zenit), Gustavo Cuéllar (Flamengo), Jéfferson Lerma (Bournemouth), Edwin Cardona (Pachuca), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus).



Attaccanti: Luis Fernando Muriel (Fiorentina), Radamel Falcao ( Monaco), Duván Zapata (Atalanta), Luis Díaz (Junior), Roger Martínez (Club América).