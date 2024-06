Guai in vista per Osimhen: la Federcalcio nigeriana valuta provvedimenti disciplinari

Altri problemi per Victor Osimhen. Dopo lo sfogo in diretta Instagram contro il Ct della Nazionale nigeriana Finidi George, adesso l'attaccante del Napoli potrebbe beccarsi una severa punizione da parte della federazione di calcio nigeriana. A preannunciare quanto accadrà nei prossimi giorni è il quotidiano OwnGoalNigeria, secondo cui la NFF starebbe seriamente valutando di prendere provvedimenti.

Osimhen infatti non si è ancora scusato dopo lo sfogo pubblico e in molti si aspettavano quantomeno che l'attaccante ritrattasse dopo il chiarimento con Finidi George avvenuto in serata. La Federcalcio Nigeriana (NFF) avrebbe dunque intenzione di avviare un provvedimento disciplinare contro Osimhen, con il possibile bando dalla Nazionale fino a che Victor non chiederà scusa.