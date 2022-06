Calcio Napoli - Brutte notizie per Dries Mertens. L'attaccante non figura tra i convocati per la gara tra Galles e Belgio. L'attaccante non aveva effettuato la consueta rifinitura per problemi fisici nella giornata di ieri.

Galles-Belgio: fuori Mertens

GALLES (4-4-2): Hennessey; Roberts, Rodon, Mepham, Davies; Wilson, Ampadu, Allen, Williams; Bale, James. CT: Rob Page.

BELGIO (3-4-3): Casteels; Dendoncker, Boyata, Theate; Meunier, Tielemans, Witsel, Trossard; De Bruyne, Batshuayi, Carrasco. CT: Roberto Martinez.