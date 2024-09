Francia-Italia 1-3, che gol di Raspadori: inserimento perfetto! | VIDEO

Ultime notizie Nazionale italiana - Giacomo Raspadori segna e firma il tabellino di Francia-Italia: l'attaccante azzurro va in rete al 74', con un grande inserimento in area di rigore su assist di Udogie, battendo Maignan. Controlla palla in area col destro, se la allunga ma ci arriva prima del portiere del Milan piazzandola sul secondo palo. Settimo gol in Nazionale per Raspadori, che è il miglior marcatore della rosa attualmente a disposizione di Spalletti.

Destiny Udogie with a brilliant run and assist for Raspadori who makes it three vs France ??



What a game

pic.twitter.com/fSxXeyTlDM — Italy Focus ?? (@theitalyfocus) September 6, 2024

Ottima la gara di Giacomo Raspadori, che è stato protagonista del 2-1: perfetta la palla servita al limite dell'area verso Retegui che ha poi fornito l'assist finale per Frattesi?.