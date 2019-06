Fabian Ruiz impegnato in Nazionale. Il centrocampista azzurro di scena in Spagna-Francia, semifinale dell'Europeo Under 21, terminata 4-1 per gli iberici.

Con questo successo la Spagna è in finale.

Fabian ha disputato 85 minuti ed ha confezionato l'assist per la terza rete spagnola.

Il centrocampista del Napoli, in precedenza, è stato protagonista andando in gol con uno splendido tiro a giro in Spagna-Polonia, terza giornata degli Europei Under 21, terminata col successo iberico per 5-0.