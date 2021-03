Europeo Under 21, l'Italia non comincia bene: fermata dalla Repubblica Ceca, è 1-1

Ultime calcio - Non comincia bene l'Europeo Under 21 dell'Italia, nonostante la prova di superiorità messa in campo contro la Repubblica Ceca. Gli Azzurrini dominano nel gioco e nelle occasioni ma sprecano troppo e dopo il vantaggio, vengono raggiunti nel modo più rocambolesco possibile. Primo tempo che sorride ai nostri colori: il gol del vantaggio, arrivato alla mezz'ora, è un pezzo di bravura della coppia d'attacco italiana, con Cutrone che vede e serve il movimento in orizzontale di Scamacca con una palla perfetta, protetta alla grande dall'attaccante del Genoa, il quale supera il portiere e insacca a porta vuota. Dopo due occasionissime per gli Azzurrini, una per Scamacca e una per Zappa, i cechi trovano un pareggio davvero beffardo: traiettoria beffarda imposta al pallone da un colpo di testa di Maggiore, che anticipa tutti e con un pallonetto beffa il proprio portiere.