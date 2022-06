Europeo Under 19, formazioni ufficiali Italia-Inghilterra: confermato dal 1' il baby Napoli Ambrosino

Oggi alle 17 (diretta Rai 2), in Slovacchia, all’Ntc Senec si rinnova la storica sfida tra Italia ed Inghilterra nella semifinale dell'Europeo di categoria. Tra i titolari del c.t. Nunziata viene confermato l'azzurrino Giuseppe Ambrosino. Di seguito la formazione della nazionale.

ITALIA U19 (4-3-1-2): Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino.

Oggi alle 17 (diretta Rai 2), in Slovacchia, all’Ntc Senec si rinnova la storica sfida tra Italia ed Inghilterra. A poco meno di un anno dal trionfo Europeo della Nazionale di Mancini, la riproposizione giovanile dell’incontro, non può che rievocare le ragioni di una rivalsa. Gli Azzurrini avranno di fronte una squadra con un ruolino di marcia impressionante: 8 vittorie e un pareggio (Svizzera) nelle partite disputate sinora in questo Europeo, includendo le due fasi di qualificazione e solo un gol incassato. Tra le fila inglesi, Dane Scarlett attaccante del Tottenham che nelle 12 partite stagionali disputate dalla Nazionale ha segnato un gol a gara e Carney Chukwuemeka, secondo miglior realizzatore con 5 gol, centrocampista dell’Aston Villa con 12 presenze in Premier League: questi due giocatori insieme hanno realizzato più del 50% delle reti messe a segno dalla squadra (31). In questo torneo, i leoncini sono arrivati primi nel Gruppo B vincendo le tre partite contro Austria (2-0), Serbia (4-0) e Israele (1-0).

Europeo Under 19, oggi alle 17 Italia-Inghilterra

L’Italia, dopo aver vinto 7 partite e pareggiata una nelle due fasi di qualificazioni, qui in Slovacchia ha superato la fase a gironi nel Gruppo A arrivando seconda, alle spalle della Francia, dopo aver battuto la Romania (2-1), la Slovacchia (1-0) e aver perso con la Francia (4-1), a semifinale già acquisita. Ha già raggiunto l’obiettivo di qualificarsi ai Mondiali Under 20 che l’anno prossimo si disputeranno in Indonesia e ai ragazzi di Nunziata domani si presenta il secondo ostacolo da saltare: “Avremo di fronte una squadra ostica – avverte il tecnico Azzurro -, di grande capacità fisica e tecnica, con un gioco tatticamente ordinato. Ma anche noi siamo forti e domani faremo valere le nostre qualità”. Nunziata avrà a disposizione tutta la rosa degli Azzurrini.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli