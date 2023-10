Euro 2024, la Georgia è la prima squadra certa di giocare i playoff

La prima squadra certa di giocare i playoff è la Georgia di Kvaratskhelia. Fuori dai primi due posti del girone A, andati a Scozia e Spagna, la formazione guidata da Sagnol ha però conquistato la Lega C di Nations League.

Come da regolamento, dunque, non essendosi qualificata tramite i gironi, interviene il successo della Nations League: in questo modo la Georgia può giocare i playoff, contro un'altra squadra della Lega C da determinare.

Se la Georgia arriva terza o quarta nel girone A, dunque davanti o dietro alla Norvegia, poco cambia: la vittoria della Nations League vale di più di un terzo posto nelle qualificazioni.