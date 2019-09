Sono da poco terminati i primi tempi dei match validi per le qualificazioni ad Euro 2020. Belgio e Macedonia in vantaggio e controllo, con Mertens ed Elmas in campo dal primo minuto:



RISULTATI AL 45'

Estonia-Olanda 0-1

Irlanda del Nord-Germania 0-0

Ungheria-Slovacchia 0-1

Lettonia-Macedonia 0-2

Polonia-Austria 0-0

Slovenia-Israele 1-0

Russia-Kazakistan 0-0

San Marino-Cipro 0-2

Scozia-Belgio 0-3