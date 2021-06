Notizie calcio. Non smette di stupire Goran Pandev: l'ex Napoli, 38 anni a fine luglio, ha segnato il gol del momentaneo 1-1 tra la sua Macedonia e l'Austria. Il centravanti del Genoa ha approfittato della colossale papera del portiere Bachmann per insaccare il pareggio dei macedoni, siglando così il primo storico gol della sua Nazionale in un Europeo.

