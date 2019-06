Edu Vargas è il secondo marcatore all-time della Nazionale cilena con la doppietta di ieri al Giappone, un risultato incredibile per quanto ha fatto vedere in Europa. L'attaccante non è mai esploso con la maglia di Napoli, Valencia, QPR e Hoffenheim. Il capocannoniere del Cile è Alexis Sanchez a quota 42 reti, Vargas a 38. Cinque gol e l'ex Napoli può diventare il calciatore più prolifico con la Nazionale cilena.