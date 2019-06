Allan, centrocampista del Napoli, è in ritiro con la nazionale brasiliana per la Coppa America. A Salvador, infatti, è arrivato per fargli visita un suo vecchio amico ai tempi di Napoli, Jacopo Dezi, calciatore del Parma che posta su Facebook il messaggio: "Mio fratello". Clicca sul file in allegato per vedere la foto.