Dal Brasile - Guardiola ha rifiutato la panchina della Selecao! Abel Ferreira l'alternativa ad Ancelotti

Non solo Guardiola e Ancelotti, il Brasile in queste ore ha contattato anche Abel Ferreira per il possibile dopo-Tite alla guida della Nazionale. A riportarlo è il portale UOL, secondo il quale l'attuale tecnico del Manchester City avrebbe già declinato l'offerta, mentre quello del Real Madrid avrebbe aperto al dialogo seppur con la condizione di restare in Spagna fino alla fine di questa stagione. Si trova invece già in Brasile il portoghese Abel Ferreira, allenatore del Palmeiras.