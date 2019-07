L'Algeria di Adam Ounas è in finale di Coppa d'Africa e sfiderà il Senegal di Kalidou Koulibaly che ha battuto per 1 a 0 la Tunisia. L'Algerina ha battuto 2 a 1 la Nigeria grazie ad una rete di Mahrez al 96' su calcio di punizione. 90 minuti di panchina per l'attaccante del Napoli, Ounas. In finale, il Senegal, però sarà orfano di Koulibaly per squalifica.