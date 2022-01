Coppa d'Africa già nel caos: l'Egitto non è ancora partito a causa di giocatori positivi

Notizie calcio. Non inizia nel migliore dei modi la Coppa d'Africa 2022, che vedrà domani la partita d'esordio. Tra la situazione Covid e le difficoltà logistiche, al momento non tutto appare ancora pronto per il via della massima rassegna calcistica africana.

Coppa d'Africa, problemi per l'Egitto

Oltre ai tanti positivi già presenti nelle diverse selezioni, la nazionale egiziana, ad esempio, ha dovuto rinviare a domani la partenza per il Camerun per giocare la Coppa d'Africa. Questo a seguito dei casi positivi riscontrati all'interno del gruppo squadra. I Faraoni se la dovranno vedere con la Nigeria nella partita d'esordio. Il ct Carlos Queiroz ha così commentato: "Sono tempi inediti ma più la situazione si fa difficile, più dobbiamo rimanere uniti".