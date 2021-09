Colombia, il CT Rueda conferma il recupero di Ospina: "Sono tutti a disposizione. Rientro anticipato degli europei? I calciatori ricevono pressioni dai club"

Notizie calcio Napoli - Reinaldo Rueda, Commissario Tecnico della Colombia, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati in vista della gara contro il Paraguay: "L’unico calciatore che resta indisponibile è Andrade, tutti gli altri sono a disposizione. Capiremo dall’ultimo allenamento chi potrà essere in campo". Quindi non ci sono problemi per il portiere Ospina che ha recuperato dall'infortunio.

Sul possibile rientro anticipato dei giocatori che militano in Europa, Rueda ha risposto: "Resteranno? Aspettiamo, ricevono pressioni dai loro dirigenti, dagli allenatori e presidenti che li chiamano. C'è la questione del calendario e degli infortuni e vogliamo che tutti possano restare con noi. Speriamo di averli tutti con noi per la partita a Barranquilla, altrimenti accetteremo la realtà. Dobbiamo avere il miglior rapporto con i club, non ci aiuterebbe un conflitto"