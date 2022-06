Bulgaria-Georgia, ancora Kvaratskhelia in luce: gol assist-gioiello per l'azzurro | VIDEO

Bulgaria e Georgia sono scese in campo alle 20.45 per il match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League.

Tra gli ospiti presenza da titolare di Kvaratskhelia, nuovo acquisto del Napoli, ancora in luce per l'assist del momentaneo 0-1 messo a segno da Davitashvili. L'attaccante ha anche segnato il rigore dell'1-3, coronando un'ottima prestazione.

?? 0-1 ?? 12’



A GIF of the goal scored by Davitashvili??



That ball in from #kvaratskhelia was so pure? pic.twitter.com/qrPdA50Jjc