Napoli - Hirving Lozano di scena in Nazionale. L'attaccante del Napoli in campo nel match Messico-Nigeria terminato col successo messicano per 4-0 in una amichevole di preparazione alla Concacaf Gold Cup a Los Angeles. Lozano ha disputato l'intera gara. Il Chucky adesso sarà impegnato nella Concacaf Gold Cup che si svolgerà negli Stati Uniti dal 10 luglio al 1 agosto.