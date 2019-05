Allan convocato dal Brasile per la Coppa America, la reazione del centrocampista

Il mediano del Napoli Allan che, infatti, è stato convocato dal commissario tecnico del Brasile Tite in Nazionale per la Coppa America che si terrà questa estate. Si tratta di un evento che rappresenterà un'occasione davvero fondamentale per lui che ha inseguito questo sogno a lungo e che ora lo ha realizzato.

Lista convocati Brasile Coppa America 2019: c'è Allan della Ssc Napoli

Di seguito l'elenco completo.

Portieri : Ederson, Alisson, Cassio.

: Ederson, Alisson, Cassio. Difensori : Dani Alves, Fagner, Alex Sandro, Filipe Luis, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Eder Militao.

: Dani Alves, Fagner, Alex Sandro, Filipe Luis, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Eder Militao. Centrocampisti : Casemiro, Fernandinho, Arthur, Allan , Paquetà, Coutinho.

: Casemiro, Fernandinho, Arthur, , Paquetà, Coutinho. Attaccanti: Neymar, Everton, Neres, Richarlison, Roberto Firmino, Gabriel Jesus.

Allan convocato, la reazione

