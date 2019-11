Alle 20:45 andrà in scena il match tra Albania e Francia per le qualificazioni ad Euro 2020. In campo anche Elseid Hysaj, terzino della SSC Napoli.

Albania: 1 Berisha (P) 3 Lenjani 4 Hysaj (C) 5 Veseli 6 Djimsiti 7 Bare 8 Gjasula 10 Manaj 15 Qose 17 Dermaku 19 Balaj

Francia: 12 Mandanda (P) 3 Kimpembe 4 Varane (C) 5 Lenglet 7 Griezmann 9 Giroud 12 Tolisso 17 Sissoko 20 Ben Yedder 21 Dubois 22 Mendy