Politano: "Gattuso grande motivatore, a Napoli mi sono ambientato subito. Atalanta? Pensiamo a noi stessi, spero di segnare presto con la maglia del Napoli"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Partita difficile contro il Verona. L'abbiamo preparata bene e alla fine i risultati si sono visti. Il gesto verso la panchina della Juventus non va fatto e ho chiesto scusa. Ho reagito così preso dall'adrenalina ma bisogna sempre rispettare l'avversario. Spero che il gol arrivi prima possibile, sto lavorando per questo e per essere utile alla squadra. Gattuso è un grande trascinatore e cerca di tirare fuori sempre il massimo dai suoi giocatori. Cerchiamo sempre di fare una fase difensiva molto organizzata per non dare spazi, poi quando abbiamo il pallone sappiamo cosa fare. Catenaccio? Non direi, la fase difensiva è importante e la curano anche Inter e Juventus. Fare 5 cambi è importante ed è un vantaggio per tutti giocando ogni 5 giorni. L'Atalanta viaggia forte, ma noi pensiamo a noi stessi e poi guarderemo la classifica cosa ci dirà alla fine del campionato. Contro la SPAL sarà una partita difficile anche per il caldo, ma siamo carichi e faremo una grande partita. Non vediamo l'ora di riabbracciare la nostra gente allo stadio, perchè giocare con i tifosi è tutt'altra cosa. Manca tanto per il Barcellona e vedremo come ci arriveremo dopo queste 11 partite. Sicuramente ci pensiamo e siamo carichi, ma adesso testa al campionato. Mi sono ambientato benissimo nonostante il lockdown, ma adesso sto uscendo di più per conoscere la città. Ringrazio i tifosi per i messaggi sui social e spero di potergli dedicare il prima possibile un gol con la maglia azzurra".