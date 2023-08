Notizie Calcio Napoli - Per un'iniziativa di Chiliz Chain, sponsor del Napoli, sarà possibile aggiudicarsi un cimelio della gloriosa stagione 2023/2023 che ha portato a Napoli lo scudetto. Dalle ore 12 del 26 agosto fino alle 14 del prossimo 2 settembre, infatti tutti gli appassionati di calcio potranno aggiudicarsi la maglia di Victor Osimhen, indossata in Torino-Napoli dello scorso campionato, gara in cui l'attaccante ha segnato una doppietta. Lo riporta Il Mattino.