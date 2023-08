Il commento della SSC Napoli: "Si rinnova la vena esplosiva di Osimhen! Promemoria in vista del campionato"

Notizie Calcio Napoli – La SSC Napoli ha commentato con un comunicato sul sito ufficiale la vittoria per 2-0 in amichevole contro l'Apollon Limassol allo stadio Patini di Castel di Sangro:

"Il Napoli chiude la rassegna di amichevoli internazionali a Castel di Sangro così come l'aveva aperta, vincendo con i gol di Osimhen e Simeone. Al debutto coi turchi dell'Hatayspor griffarono una doppietta a testa, con i ciprioti del Limassol segnano un gol per ciascuno, e sempre in staffetta. Se c'è una cosa che certamente si rinnova è la vena esplosiva di Victor che a 8 giorni dal battesimo di campionato espone il gonfalone di capocannoniere come legittimo promemoria. Opera mnemonica cara anche al Cholito che rimembra ancora quel tempo della sua vita recente da bomber decisivo per ogni evenienza stagionale. Il Napoli saluta lo Stadio Patini col quarto successo nei test di preparazione e si appropinqua deciso sulla strada che conduce alla nuova avventura. Sabato 19 si tolgono i veli dell'attesa per dar vita al nuovo battito azzurro. Frosinone-Napoli, i campioni d'Italia ricominciano da 3..."