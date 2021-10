Zielinski come Guerreiro, Rrahmani come Alcacer: lo schema del gol del Napoli è identico a quello del Borussia! [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli, la vittoria sulla Fiorentina... con lo schema del Borussia Dortmund. Lo ha confessato lo stesso Luciano Spalletti a DAZN dopo la vittoria di Firenze all'Artemio Franchi: il gol del 2-1 del Napoli in trasfera per la settima vittoria consecutiva è stato copiato da uno schema messo in scena dal Borussia Dortmund.

Napoli in gol con Rrahmani con lo schema del Borussia Dortmund: il confronto

"Sono sincero - ha ammesso Spalletti - e dico che quella punizione l’ha fatta vedere il Borussia Dortmund. Il nostro analista ci ha proposto il video, era una situazione facile da riproporre e l’abbiamo fatta". Effettivamente dal confronto delle due reti, l'azione è pressoché identica: anche nel momento in cui Insigne finge di calciare per poi liberare il cross del compagno e beffare la linea difensiva avversaria battendola sul tempo.

Insigne come Reus, Zielinski fa l'assist come fu quello di Guerreiro: perché la rete di Rrahmani è la copia identica di quanto accaduto in Germania il 15 dicembre 2018, quando il Borussia Dortmund sbloccò la partita contro il Werder Brema allo stesso modo. Lì fu Alcacer a sbloccarla, a Firenze ci ha pensato Amir Rrahmani?.

