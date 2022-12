Lele Adani in lacrime, visibilmente commosso, negli studi in Qatar a Doha della Rai: dopo le immagini di campo, arriva il momento del rientro in studio con Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio. E in queste immagini, si vede l'opinionista televisivo commuoversi in diretta tv.

Clicca su play per guardare il video: