Villa D'Angelo, da Malcuit versione Arlecchino all'acclamatissimo Gattuso. Tra i più applauditi anche Koulibaly, Fabian e Lozano: le immagini degli arrivi di tutti gli azzurri [VIDEO CN24]

E' la serata della squadra, ma anche di Gattuso e del presidente Aurelio De Laurentiis. E' la serata del Napoli. A Villa D'Angelo, location che da anni ospita il club per il brindisi di fine anno, ci sono proprio tutti. Quest'anno non manca nessuno. Dall'arrivo del patron De Laurentiis a quello stravagante di Kevin Malcuit passando per l'acclamatissimo Gattuso e un Lozano sorridente coi tifosi. Clicca sul file in allegato per vedere il video, di CalcioNapoli24.it, di tutti gli arrivi degli invitati.